La Repubblica – Inizio anno orribile per Gattuso: il Napoli ha visto sfumare quasi tutti gli obiettivi

“2021 orribile per il Napoli di Gennaro Gattuso”. E’ l’opinione de La Repubblica sull’andamento del Napoli nel nuovo anno solare, con il quotidiano che attraverso un Focus stagionale sulla Serie A parla del trend negativo della squadra di Gattuso: “Stanno andando in fumo tutti i traguardi stagionali…”.

La Repubblica ricorda della pessima prestazione europea col Granada, l’eliminazione in Coppa Italia e il Ko con la Juve in Supercoppa, col il Napoli che in poco tempo ha visto sfumare 2 obiettivi e mezzo. Agli azzurri ora resta soltanto da rimnontare in Europa League e rincorrere le sue contendenti in Campionato.