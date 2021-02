Il Mattino – Atalanta-Napoli: un bivio per la classifica. Gli azzurri nel 2021 hanno vinto in trasferta solo 2 volte!

L’edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio alla partita, importantissima, di domani tra Atalanta e Napoli: “È un bivio per la classifica, perché le pretendenti alla Champions hanno imposto un bel passo e sarebbe un errore non credere che Inter, Milan e Juventus siano così blindate. Di sicuro nel 2021 il Napoli ha vinto solo a Cagliari e Udine, poi fuori casa ha perso a Verona e con il Genoa. Gattuso è convinto che sia un Napoli da Champions al completo. E forse qualcosa in più. Domani sarà invece ancora un Napoli decimato ma chiunque giochi serve tornare a fare la voce grossa. Perché le timidezze degli ultimi tempi certo non piacciono a nessuno”.