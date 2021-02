Dotto: “Nonostante le assenze, Gattuso non si lamenta. Pirlo? Un piangina”

Durante ‘Arena Maradona’, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto Matteo Dotto, giornalista Mediaset per parlare del Napoli. Le sue parole:

“Per il Napoli sarà una gara difficile contro l’Atalanta. Le assenze non permettono a Gattuso di lavorare al meglio, nonostante ciò Rino non si lamenta mai. Non si può dire la stessa cosa di Pirlo, che dopo le sue lamentele post Napoli è entrato di diritto nel club dei piangina. Conte? Senza le coppe, nel caso non vincesse lo scudetto, sarebbe un fallimento per l’Inter“.