CdS – Napoli martorizzato non solo dagli infortuni: c’è anche il Covid!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla situazione, catastrofica, in casa Napoli: “Il Covid ha inciso, come per chiunque, e si è intrufolato a tappe nello spogliatoio di Castel Volturno, o in quelle della Nazionali, sottraendo in epoche diverse Zielinski ed Elmas, Rrahmani ed Hysaj, Fabian Ruiz e Osimhen e poi Koulibaly e Ghoulam: non è stato semplice, neanche psicologicamente, fronteggiare questo «nemico» dell’umanità che ha colpito anche il Napoli e l’ha spinto e l’ha privato di figure autorevoli”.