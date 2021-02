“Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Atalanta-Napoli, in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo”. E’ questa la nota emessa dal club nerazzurro sul proprio sito ufficiale, di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Gasperini per il match contro gli azzurri. Nonostante il tecnico della Dea ne avesse annunciato il forfait in conferenza stampa, rientra nell’elenco anche Maehle:

Portieri: Gollini, Sportiello, Rossi.

Difensori: Toloi, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Maehle, Sutalo, Djimsiti, Ruggeri.

Centrocampisti: Freuler, Malinovski, De Roon, Pessina, Kovalenko, Pasalic, Miranchuk.

Attaccanti: Muriel, Zapata, Ilicic, Lammers.