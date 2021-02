Tmw – Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli. Uomini contati per Gattuso

Domenica alle 18 si giocherà Atalanta-Napoli, partita di Serie A. Sarà un’occasione per riscattarsi dopo la brutta prova di Granada. Tuttavia, Gattuso dovrà fare a meno di numerosi uomini, ai quali potrebbe aggiungersi Politano, uscito prematuramente contro gli andalusi. Scelte obbligate in difesa. Saranno valutate le condizioni di Koulibaly e Ghoulam, guariti dal Covid, ma che certamente devono recuperare la giusta forma fisica. Si farà un tentativo per schierare Demme al fianco di Bakayoko. Sulla trequarti potrebbe essere confermato Elmas a destra, mossa tattica vista nel match di Europa League, con Zielinski e Insigne alle spalle dell’unica punta, Osimhen.

Per Gasperini alcune scelte potrebbero essere più conservative in vista della sfida di Champions League contro il Real Madrid. La difesa sarà composta da Gollini a difendere i pali, con Toloi, Romero e Djimsiti a formare la difesa a 3. Sulla fascia destra torna Maehle, mentre potrebbe riposare Freuler, il che vedrebbe Pessina giocare al fianco di De Roon. Ilicic e Malinovskyi agiranno alle spalle di uno tra Muriel e Zapata, col primo leggermente favorito.