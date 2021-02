Sky – Ghoulam e Koulibaly pronti a tornare a Castel Volturno. Le ultime

L’edizione odierna di Sky Sport 24, riporta come Gennaro Gattuso abbia dato un giorno libero ai propri calciatori dopo la brutta sconfitta subita ieri in Europa League contro il Granada; nessun allenamento dunque oggi a Castel Volturno.

Attesi al training center azzurro solo Koulibaly e Ghoulam, negativi al Covid per tutti gli accertamenti che porteranno all’idoneità sportiva dei due difensori. Già nella giornata di domani, il senegalese e l’algerino potranno tornare ad allenarsi con il gruppo squadra.