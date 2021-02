Parlato – L’eliminazione dall’Europa League potrebbe essere un vantaggio, Koulibaly a disposizione dalla prossima

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal a Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la sconfitta di ieri ed il momento che sta attraversando il Napoli.

Ecco le sue parole:

“Siamo al bivio, paradossalmente l’eliminazione dall’Europa League potrebbe essere utile per far rifiatare la squadra e per recuperare giocatori attualmente fuori. Koulibaly e Ghoulam sono guariti, sono stati gli unici ad andare a Castel Volturno per gli accertamenti, si cerca di recuperare il Senegalese e Politano per la partita con l’Atalanta ma ne sapremo di più solo dopo la rifinitura di Sabato”