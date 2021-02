Parlato: “Koulibaly? Potrebbe essere pronto per la partita contro l’Atalanta”

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’ e ha parlato di alcuni argomenti caldi in casa Napoli: “Koulibaly? Molto probabile che sia pronto per la partita contro l’Atalanta, considerato che era asintomatico e ha continuato ad allenarsi a casa. Il Napoli potrebbe recuperare diversi giocatori importanti in vista della trasferta di Bergamo, ma resta difficile organizzare la partita poiché c’è poco tempo a disposizione. I giocatori sono tornati oggi a Castelvolturno e hanno fatto rientro presso le proprie abitazioni, sfruttando la giornata di riposo. Questa di domenica è una gara importantissima, gli azzurri devono preparare al meglio lo scontro diretto per un posto in Champions contro la squadra di Gasperini”.