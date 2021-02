Ordine: “Gattuso non teme nulla. Il suo operato è stato messo in discussione da qualcuno all’interno del Napoli”

Franco Ordine, giornalista e opinionista, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per commentare la sconfitta del Napoli di ieri contro il Granada: “La partita è andata come ci si aspettava, difficile chiedere di più con tutte quelle assenze. Rino non teme nulla, ha passato momenti difficili come questo anche nell’esperienza in Grecia, quando non avevano i soldi per pagare gli stipendi. Il lavoro dell’allenatore è stato messo in discussione da qualcuno interno al progetto azzurro. Per il tecnico calabrese ora è essenziale ritrovare qualche giocatore ed entusiasmo all’interno della squadra”.