Nuova assemblea per i diritti Tv il giorno venerdì 26 febbraio

Il giorno venerdì 26 febbraio, è stata programmata una nuova assemblea della Lega Serie A, a Milano. Lo scorso mercoledì, ne è saltata una per assenza di quorum. Oggetto della discussione sarà il tema dei diritti Tv, molto caldo in questo momento. Durante l’assemblea, si parlerà anche di trattative private per i pacchetti relativi alle dirette del campionato di Serie A del triennio 2021-2024. Al momento la piattaforma streaming Dazn sembra essere in vantaggio, ma non è da escludere un rilancio di Sky. La piattaforma satellitare ha ottenuto la trasmissione dei diritti delle coppe europee in Italia, compresa la nuova Conference League.