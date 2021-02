Napoli, contro Atalanta Politano in dubbio: forse chance in extremis per Kouliably, le ultime di formazione

Le novità di giornata riguardano Ghoulam e soprattutto Koulibaly, tornati negativi al Covid. Proveranno a mettersi a disposizione di Rino Gattuso vista la grande emergenza. Oggi giornata di riposo per il Napoli, le prove anti-Atalanta scatteranno domani, ma le scelte sono quasi obbligate. In difesa pronti Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic e Mario Rui, anche se Koulibaly farà di tutto per esserci nonostante il lungo stop. Al momento non è ancora tornato in gruppo, quindi se volete schierarlo al fantacalcio dovete essere coperti. Per centrocampo e attacco tutto dipende da Politano, che ieri ha giocato solo un tempo e poi ha chiesto il cambio per problemi respiratori in seguito a una botta al costato. proverà a recuperare, ma saranno decisivi i prossimi due allenamenti. Non è sicuramente out, potete metterlo al fantacalcio se volete e siete coperti. Non dovesse farcela, spazio ad Elmas in mediana accanto a Bakayoko e Fabian col tridente obbligato Zielinski-Osimhen-Insigne. Non ha alternative davanti Gattuso. In porta – senza Ospina – tocca a Meret.

La probabile formazione – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas/Politano; Zielinski, Osimhen, Insigne.