Maradona jr: “Granada? Prestazione sottotono. Però c’è un aspetto positivo nel caso il Napoli mancasse la qualificazione”

Maradona Jr è intervenuto ai microfoni di Radio Crc durante la sua trasmissione ‘Arena Maradona’ per commentare la sconfitta del Napoli di ieri: “Granada? Prestazione sottotono, gli azzurri hanno sofferto. Bisogna voltare pagina e ripartire. Molte colpe ha anche la difesa. Negativa anche la prova di Osimhen e Lobotka, che con la prestazione di ieri ha mostrato i motivi del suo poco impiego. Unica nota positiva è Fabian Ruiz, che sta tornando ai suoi livelli. A tratti anche Elmas ha fatto vedere qualcosa di buono. Passaggio del turno? Una vera impresa, non sarà facile. Nel caso il Napoli mancasse la qualificazione l’aspetto positivo sarebbe il potersi concentrare solo sulla rincorsa per un posto in Champions“.