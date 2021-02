Krol: “Assenze? Un problema grande per il Napoli. La più pesante è quella di Mertens”

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Radio Goal’ per commentare la sconfitta di ieri del Napoli contro il Granada: “Quando il Napoli perde io ci resto male. Gli azzurri fanno ancora parte di me, ci sono legato molto. Assenze? Il problema più grande del Napoli. Soprattutto quella di Mertens è grave. Il belga è un calciatore chiave nel gioco degli azzurri. Anche l’assenza di Lozano è stata una batosta, stava facendo molto bene. Mi dispiace per la sconfitta anche perchè sono sicuro che il Napoli sia più forte del Granada”.