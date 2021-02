Kkn – De Laurentiis aveva scelto il nuovo allenatore. Il retroscena

Aurelio De Laurentiis aveva scelto Ivan Juric come allenatore per l’attuale stagione. A svelare il retroscena è Radio Kiss Kiss Napoli. Nel gennaio 2020, con Gattuso appena insediatosi in panchina, non sono mancati i contatti con altri allenatori. La scelta del presidente è ricaduta sul tecnico croato, che sta ben figurando alla guida dell’Hellas Verona. Da questo contatto, sarebbe stato delineato l’acquisto di Amir Rrahmani, uomo cardine degli scaligeri nella passata stagione. Ciò che ha frenato la trattativa è stato il buon rendimento di Gattuso, oltre a varie contingenze, come la pandemia.