Inter, Zhang pensa ad una cessione del club: le sue parole

Zhang Jindong, proprietario di Suning Group, ha parlato in conferenza del futuro dell’azienda di Nanchino. Le sue parole toccano indirettamente anche l’Inter, dal momento che, come riportato da Titan Sport Plus, tra i più importanti media sportivi nipponici, i programmi strategici sembrano allontanarsi dal mondo del calcio, confermando le indiscrezioni secondo le quali starebbe pensando ad una cessione del club:

“Dobbiamo concentrarci sul campo di battaglia principale, lavorare in sottrazione, ridisegnare la linea di battaglia. Ci concentreremo sul commercio al dettaglio con risoluzione, chiuderemo e taglieremo le nostre attività irrilevanti in favore del commercio al dettaglio senza esitazioni“.