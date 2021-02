Gennari: “Gasperini schiererà il miglior 11 titolare! Ecco chi mi aspetto”

Fabio Gennari è intervenuto durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando le possibili scelte di Gasperino per Atalanta-Napoli: “Gasperini per il match con il Napoli schiererà il miglior 11 titolare. La squadra bergamasca non ha assenze importanti e anche se la partita con il Real Madrid è vicina, loro sono concentrati sul Napoli. L’Atalanta è in crescita. Mi aspetto Toloi e Romero in difesa ì, Pessina trequartista dietro a Zapata e Muriel. Ilicic potrebbe prendere il posto del colombiano”.