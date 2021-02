Fontana: “Sbagliato paragonare Meret a Donnarumma. Gattuso preferisce Ospina perché…”

Alberto Fontana, ex portiere e calciatore del Napoli, ha commentato il rendimento di Alex Meret e del dualismo con David Ospina alla trasmissione “Un sogno nel cuore” in onda su Radio 1 Station:

“Il calcio è cambiato: le grandi squadre non possono fare a meno di due grandi portieri. Quando un allenatore osserva tutti i giorni i suoi calciatori, nota qualcosa che noi non vediamo, ed è per questo che Gattuso preferisce Ospina. Il colombiano ha tanta esperienza e può aiutare Meret a crescere. Alex sta facendo bene, ma sono convinto che crescerà ancora di più. Poi, la scelta di Gattuso ricade spesso su Ospina anche perché i compagni di squadra si fidano molto di lui, lo cercano in continuazione quando sono in difficoltà, lui risponde dando equilibrio. Per Meret, invece, non si deve fare l’errore di paragonarlo a Donnarumma, perché il milanista è un fenomeno senza eguali. Lo Scudetto del Napoli è arrivare tra le prime quattro in campionato”.