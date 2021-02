Focus infortunati – Tutti gli indisponibili del Napoli ed i tempi di recupero

Il Napoli in questo periodo è falcidiato dagli infortuni, recuperati Koulibaly e Ghoulam negativi al Covid, durante il primo tempo della partita con il Granada si è fermato Politano per un colpo al costato, anche se le sue condizioni non sembrano essere preoccupanti, potrebbe già essere disponibile per la partita di Bergamo con l’Atalanta.

Quello che resteranno fermi più a lungo sono Kostas Manolas e Hirving Lozano, il difensore greco infortunatosi contro il Genoa sarà rivalutato tra due settimane da li si stabiliranno i tempi di recupero che sembrano essere abbastanza lunghi, si dovranno aspettare almeno altre tre settimane; per il messicano invece i tempi potrebbero dilatarsi ulteriormente, la distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro lo terrà fuori per almeno altre 4 giornate. In procinto di rientrare Diego Demme, il centrocampista tedesco proverà a recuperare per la partita a Bergamo; David Ospina invece mette nel mirino la partita di Europa League con il Granada. Punto interrogativo per la situazione Mertens, l’attaccante belga è tornato in patria per il riacutizzarsi di un problema alla caviglia ed è impossibile stabilire dei tempi di recupero oggi.

Bisognerà aspettare almeno altre due settimane per rivedere in campo Hysaj e Petagna, i due calciatori entrambi fuori per infortuni di natura muscolare, proseguono la riabilitazione e torneranno in campo tra due settimane.