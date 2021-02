Si è conclusa la partita che ha aperto la ventitreesima giornata di Serie A tra Fiorentina e Spezia. I viola sono riusciti a imporsi sulla squadra di Italiano e hanno vinto per 3-0 grazie ai gol di Vlahovic, Catrovilli ed Eysseric. Vittoria importante per la squadra di Prandelli che grazie a questi 3 punti si piazza temporaneamente dodicesima, a pari punti con il Genoa undicesima, scavalcando lo Spezia e in attesa che giochino le altre squadre.