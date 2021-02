Del Genio: “Napoli squadra lunga e disorganizzata, si deve migliorare”

Paolo Del Genio durante la sua consueta trasmissione a Radio Kiss Kiss napoli ha fatto una profonda riflessione sull’attuale momento del Napoli.

Le sue parole:

“I partenopei avevano commesso sette falli con ben cinque amonizioni. Io credo che questo caso debba fare riflettere. La squadra era lunga, incapace di avere le giuste distanze tra i vari reparti. Le ultime prestazioni dei partenopei sono state davvero molto deludenti”.

Su Gattuso: “Io penso che il coach calabrese lascerà il Napoli al termine della attuale annata calcistica. Le mie però sono sensazioni, non ho alcuna notizia in merito. L’allenatore ha delle responsabilità, così come le hanno anche altri. A me piace moltissimo Vincenzo Italiano dello Spezia, ma non se risolverebbe tutti i problemi. Penso che il Napoli abbia bisogno di tanti nuovi innesti”.