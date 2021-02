De Giovanni: “Il peggior Napoli degli ultimi decenni. Su Osimhen…”

Maurizio De Giovanni, scrittore e tifoso del Napoli, in un’intervista rilasciata a Radio Punto Nuovo, ha detto la sua su questo momento: “Premetto di essere un tifoso, non sono un tecnico o un giornalista, parlo da tifoso. Non sono tenuto a essere oggettivo come dovrebbe fare un giornalista. Da tifoso, alla fine della catena alimentare, mi permetto di dire che stiamo osservando il peggior Napoli negli ultimi decenni”.

“Non capisco perché questa squadra non possa essere criticata. I reparti sono distanti tra di loro, qualsiasi squadra può metterci in difficoltà. Sono fermamente convinto che Schiattarella sia superiore a Lobotka. Un Fabian Ruiz o uno Zielisnki non posseggono le linee di passaggio. Osimhen è tornato da tre settimane, Cuadrado alla Juventus è tornato subito in forma. Qualcuno si chieda il perché”.