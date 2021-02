Da Bergamo: “Atalanta con una sola assenza. Su Gattuso l’ombra di un nuovo allenatore, domenica può costargli cara”

Napoli in ‘crisi nera’, come sottolinea lo stesso Corriere della Sera di Bergamo che – dopo la sconfitta di ieri in Coppa contro il Granada – traccia un identikit chiaro e disastroso della prossima avversaria dell’Atalanta, domenica alle ore 18.00:

“L’Atalanta viaggia verso la sfida contro il Napoli con tutto l’organico presente, eccezion fatta per Hans Hateboer. Dopo il consulto in Olanda il difensore è tornato a Bergamo, ma il problema al metatarso continua a tormentarlo”.

“Dall’altro lato il Napoli continua a essere in crisi nera, al di là della vittoria contro la Juventus nell’ultima sfida di A. La sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia ha significato rottura, perché il presidente De Laurentiis ha più volte contattato ex allenatori (Rafa Benitez in primis) per prendere il posto di Gattuso che, fino a qualche mese fa, sembrava saldo sulla panchina. I partenopei non vivono un momento facile, perché se i tre punti contro la Juve rappresentano un balsamo necessario, la differenza rispetto a un girone fa — quando finì 4-1 —è lampante”.