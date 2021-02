Corbo: “La storia dei 9 assenti è un alibi. Il Napoli viene attaccato in questo modo”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista per il quotidiano La Repubblica, è intervenuto nel corso di “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato di alcuni problemi presentati dal Napoli: “C’è un ambiente buonista che fa male al Napoli. La storia dei 9 assenti è chiaramente una scusa, perché i calciatori che sono scesi in campo sono di assoluta qualità, che percepiscono un notevole stipendio e sono costati tanto. Tutte le squadre che sfidano il Napoli punta sulla fascia sinistra degli azzurri, attaccando Mario Rui, come se fosse la zona più vulnerabile. Questo perché il primo che può fare interdizione a destra è Insigne, che viene saltato facilmente visto che non è il suo mestiere difendere”.