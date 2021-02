Corbo: “ADL dovrebbe chiamare tutti per cercare di capire quali sono le reali problematiche di questa squadra”

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“ADL deve intervenire con prepotenza: deve chiamare tutti, dal capitano al magazziniere per cercare di capire quali sono le problematiche. Dovrebbe dir loro, senza far sapere nulla ai giocatori, quali sono i motivi per cui questa squadra non rende come prima. Tatticamente il Napoli è involuto e confuso. La preparazione atletica può esser stata anche buona, ma non vedo una squadra pimpante e scattante. I meccanismi non sempre funzionano, c’è sempre un movimento sbagliato e troppi errori tecnici che influiscono sul gioco”.