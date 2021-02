Carmando: “Gattuso? Influenzato da quello che succede fuori dal campo. Sugli infortuni non ha colpe il dottor Canonico ne lo staff medico”

Salvatore Carmando, ex massaggiatore del Napoli, è intervenuto su Canale 21 per spiegare i tanti infortuni capitati al Napoli: “Non è colpa del dottor Canonico ne dello staff medico, basta prendersela con loro. Il calendario del Napoli è un tour de force. è impossibile trovare la condizione giusta giocando ogni 3 giorni. Gattuso? Sta influendo sui risultati anche quello che sta succedendo fuori dal campo. Sono sicuro che Rino è l’uomo giusto per risollevare il Napoli. Insigne deve stare tranquillo ì, suda sempre la maglia dando il massimo. Le critiche su di lui sono ingiuste”.