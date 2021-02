Si è conclusa la partita tra Cagliari e Torino, valida per la ventitreesima giornata di Serie A, vinta dalla squadra granata per 1-0. L’ha decisa Bremer al 73′ con un colpo di testa che batte Cragno. il Cagliari prova a reagire ma il Torino fa buona guardia. Vittoria importante per la squadra di Davide Nicola in ottica salvezza: infatti questi 3 punti permettono di allungare proprio sulla squadra sarda attualmente terzultima in classifica.