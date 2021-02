Barbano: “Champions? Così è impossibile. Gattuso non può guidare così il Napoli fino alla fin e del campionato”

Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo ,durante Punto Nuovo Sport Show, per commentare la partita degli azzurri di ieri: “Lobotka passa spesso la palla indietro, ha superato anche Diawara. Gattuso spiega la partita basandosi su problemi esistenti come le assenze, ma racconta come se il Napoli avesse fatto un buon secondo tempo. Così vengono presi in giro i tifosi, bisogna cambiare allenatore. Di Lorenzo? Non è quello che conosciamo. Zielinski ha sbagliato un gol fatto. Invece Osimhen è un giocatore immaturo però le colpe della prestazione di ieri non sono del tutto sue. Il nigeriano non ha ricevuto nessuna palla in profondità. Bisogna cambiare tattica, questa non funziona più. Gattuso non è in grado di garantire il suo gioco, cosa che invece faceva a inizio gestione. Giocando così la Champions è improbabile, Gattuso non può guidare così fino alla fine del campionato”