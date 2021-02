Atalanta-Napoli, Bergamo è un bunker: i precedenti

Non di certo il miglior momento per affrontare in casa propria un’Atalanta in ottima forma che – come unico punto debole – potrebbe sentirsi distratta dalla musichetta della Champions che si avvicina insieme ai ‘Galacticos‘ del Real Madrid.

La gara di domenica al nuovo Gewiss Stadium, come suggerisce anche la S.S.C. Napoli, sarà la centesima gara tra partenopei e bergamaschi, la cinquantesima a casa dei nerazzurri.

Nelle 49 volte precedenti, il Napoli ha perso in 21 occasioni, pareggiato in 18 e vinto soltanto in 10:

Ultima vittoria del Napoli in casa dell’Atalanta in Serie A:

3 dicembre 2018 – Atalanta – Napoli 1-2

Ultimo pareggio del Napoli in casa dell’Atalanta in Serie A:

29 ottobre 2014 – Atalanta – Napoli 1-1

Ultima sconfitta del Napoli in casa dell’Atalanta in Serie A:

2 luglio 2020 – Atalanta – Napoli 2-0