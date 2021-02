Alvino: “Tutti colpevoli! Il Napoli deve dimostrare di voler puntare alla Champions giocando con il cuore e il sacrificio”

Carlo Alvino, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante ‘Radio Goal’, per commentare il periodo degli azzurri: “Hanno tutti le loro colpe, commettono sbagli tutti ed è sbagliato esaltarne solo uno. Un Napoli bipolare e non va affatto bene. Le assenze rendono tutto più difficile ma Gattuso deve essere in grado di sopperirle. Atalanta? Il Napoli deve tornare a giocare con cuore e sacrificio solo cosi può dimostrare di puntare realmente alla Champions League”.