VIDEO – Osimhen è carico! Una storia su instagram per presentare il match Granada-Napoli

Dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per diversi mesi, Victor Osimhen è da poco tornato a disposizione di Gennaro Gattuso. L’attaccante nigeriano, arrivato questa estate, non ha ancora trovato il goal dopo i fastidi alla spalla e non vede l’ora di marcare il cartellino. A dimostrarlo una storia postata pochi minuti fa su instagram nella quale, l’ex giocatore del Lille, ha presentato il match di stasera che vedrà gli azzurri affrontare il Granada per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Clicca qui per il video in questione!