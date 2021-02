UFFICIALE – Champions, sbarca Amazon: ecco come vedere i prossimi tre anni

I tempi cambiano e con essi anche il modo di vedere le partite che – da sempre – animano di più la passione verso il calcio da parte dei propri tifosi.

Dopo aver annunciato la grande notizia della trasmissione in chiaro di una gara a settimana da parte di Mediaset (clicca qui per saperne di più), ecco che si delinea il quadro delle altre emittenti chiamate a trasmettere in Italia il prossimo triennio di Champions League:

– Amazon : 16 migliori partite del mercoledì sera a stagione a pagamento in streaming in esclusiva;

: 16 migliori partite del mercoledì sera a stagione a pagamento in streaming in esclusiva; – Sky : 121 partite a stagione a pagamento (satellite, digitale e streaming con NowTv);

: 121 partite a stagione a pagamento (satellite, digitale e streaming con NowTv); –Mediaset: 121 partite a stagione, di cui 17 partite (16 del martedì sera più la finale) gratuitamente in chiaro e le altre 104 partite a pagamento in streaming.