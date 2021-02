Suggestione Sarri, Alvino cinico: “Ha fatto cose irripetibili, inutile richiamarlo”

La vittoria con la Juventus non ha placato le polemiche e le ipotesi di addio della panchina azzurra da parte di Rino Gattuso. Sul banco, come si evince dalla diretta di Radio Kiss Kiss Napoli condotta da Carlo Alvino, anche la suggestiva ipotesi di ritorno di Maurizio Sarri:

“E’ inutile parlare del ritorno di Sarri al posto di Gattuso: nè più il Napoli, nè più l’allenatore riusciranno a ripetere quel gioco espresso nei tre anni passati insieme che – secondo me – sono stati un ‘unicum’, una cosa irripetibile nel suo genere e mai più rivedibile nè altrove nè qui a Napoli”.

“C’era un contesto particolarissimo, sembrava una sostanza stupefacente: un insieme di fattori che non si rivedranno mai più, dobbiamo essere sinceri ed onesti con la realtà dei fatti: se tornasse ora non rivedremmo quello che abbiamo visto in quelle tre stagioni”.