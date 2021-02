Sky – “Formazione obbligata, rischio primavera. Straordinari per Insigne, novità a centrocampo”

Interviene a Radio Kiss Kiss Napoli l’inviato di Sky Francesco Modugno, giornalista vicino alle questioni partenopee:

“In difesa scelte obbligate, così come in attacco, dove c’è un Lorenzo Insigne evidentemente stanco muscolarmente: avrebbe bisogno di riprendere un pò il fiato ma la rosa adesso è cortissima e lui è il capitano, non può esimersi”.

“Centrocampo? Si va per Lobotka e Fabian con Elmas in una posizione ‘ibrida’: un pò sottopunta, un pò mezz’ala, un pò interno. Non è da trascurare il fattore dei Primavera, credo che mai come ora non sia escludibile un loro ingresso a partita in corso”

“Voglio fare un in bocca al lupo ai sei ragazzi del settore giovanile ed un grande complimento a Gianluca Grava, direttore responsabile della Primavera azzurra”.