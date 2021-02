Repubblica – Due forti smentite sul caso Osimhen, Napoli tranquillo

Il caso Victor Osimhen ha creato scalpore e non pochi sono stati i fraintendimenti sulla situazione creatasi.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, sarebbero state due le forti smentite arrivate sulla presunta circolazione di una variante di Covid-19: durissima la risposta della Federico II di Napoli che ha attaccato le innumerevoli pagine di quotidiani o siti giornalistici che hanno riportato la presunta notizia con protagonista il nigeriano. Non è stato l’unica fonte ad esporsi in primo piano sul caso Osimhen.

Infatti sono arrivate risposte anche dal Pascale di Napoli, molte più fredde ed imparziali; il complesso di quest’ultimo ha ritenuto opportuno fare chiarezza affermando di non essere al corrente dell’identità del paziente. In nuce, si è finito per fare chiasso con mezzi infondati a disposizione e diffondendo notizie false ed inappropriate su Osimhen, reo di aver portato una nuovo ramo del virus dalla sua Nigeria.