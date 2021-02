Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, come ogni giorno è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del campo in cui è ferrato: il mercato.

A Napoli, nelle scorse settimane, ma non solo, si è parlato tanto anche del futuro di Gennaro Gattuso, in bilico dopo le critiche che lui e De Laurentiis, su due diversi livelli, si sono mandate.

Sul futuro di Gattuso e Giuntoli, Venerato ha parlato del futuro dei due, un futuro nettamente diverso per entrambi:

“Vedo che in città si parla ancora del futuro di Gattuso, ma io credo che Gattuso andrà via: Rino è un uomo di principi, di valori e ormai, da parte sua, sente un tradimento da parte di Aurelio De Laurentiis. Invece, per Giuntoli sarà decisivo per il futuro l’ultima parte di stagione del campionato”.