Il Roma – Ben sei primavera contro il Granada, assenze determinanti

Rino Gattuso non ha avuto scelta nella designazione dei convocati, portando in Spagna ben sei primavera.

Come riportato dall’edizione de Il Roma, infatti, i nomi sono i seguenti: Costanzo, Zedadka, Cioffi, il portiere Idasiak, D’Agostino e Labriola. Del gruppo della prima squadra erano solamente tredici gli effettivi a disposizione del tecnico calabrese, uomini contati che non avrebbero potuto garantire una minima rotazione a partita in corso. Bisognerà capire chi stasera, tra i sei convocati, potrà dare manforte durante il secondo tempo.

L’unico ad aver esordito è Antonio Cioffi, per una quindicina di minuti nel finale nella gara già archiviata in campionato contro la Fiorentina di Prandelli. Vedremo Gattuso quali scelte adopererà.