Il Mattino – Gli azzurri torneranno a Napoli dopo il Granada

Il Napoli non partirà direttamente per Bergamo dopo la sfida di stasera di Europa League contro il Granada.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, è stata una decisione presa dalla società quella di ritornare a casa e partire successivamente per la sfida contro gli orobici. Gli azzurri hanno infatti anche bisogno di riposare a livello psicologico oltre al fattore fisico che sicuramente si farà sentire viste le innumerevoli assenze in casa Napoli. Sarà concessa una serata di relax ai calciatori che potranno passare insieme alle proprie famiglie momenti di vicinanza.

C’è bisogno anche di questo per ricaricare le pile ed è fondamentale ritrovare anche una serenità interna se si vogliono affrontare le prossime sfida con lo spirito della grande squadra.