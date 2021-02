Il Giornale – Gattuso e il gioco dei ruoli: rispetto verso ADL

E’ un Rino Gattuso che abbiamo sempre apprezzato nel corso della sua carriera, prima da allenatore e poi calciatore.

Sono emblematiche ancora una volta le sue parole dette in conferenza e riportate dall’edizione de Il Giornale. Non ha celato la sussistenza di reali problemi tra lui, il suo staff e l’attuale società azzurra; nonostante questo, però, ha chiarito un concetto fondamentale: possono esserci i problemi, ma “lui è il patron e bisogna avere rispetto”, concetto indiscusso che non lascia spazio a repliche future.

Il Napoli si gioca tanto in questo periodo ed è probabile che tutti gli uomini che compongono questo club abbiano capito quanto sia importante remare dalla stessa parte per evitare lacerazioni interne. Gattuso questo lo sa, in virtù delle sue dure esperienze sia al Pisa che al Milan.