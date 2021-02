Hassan Yebda, ex calciatore di Napoli e Granada, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo sulla sfida di stasera tra spagnoli e partenopei e sul suo trascorso in azzurro:

“Di Napoli ho ricordi fantastici, le emozioni che ho provato dopo la qualificazione in Champions le ricordo ancora con tanto piacere. Dispiace essere rimasto solo un anno, promisero di esercitare il diritto di riscatto ma non se ne fece nulla. Chi tiferò stasera? Per il Napoli!”