FOCUS – Granada-Napoli: dove vederla e probabili formazioni

Al Nuevo Estadio de los Carmenes andrà in scena alle 21:00 Granada-Napoli. La partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League vedrà contro i ‘Rojiblancos’ di Martinez contro gli azzurri di Gattuso, che decimati proveranno a scalfire gli spagnoli. Tante le assenze da Ospina, Koulibaly e Manolas a Mertens, Petagna e Lozano passando per Demme a centrocampo. Il tecnico calabrese però dovrà fare di necessità virtù e valorizzare al meglio gli uomini a disposizione partendo dalla coppia di centrali difensivi Maksimovic-Rrahmani, al centrocampo con Fabian che finalmente può trovare minutaggio così come Lobotka possibili titolari; in attacco quotata la presenza di Osimhen supportato dal trio Politano, Elmas, Insigne.

I momenti delle due squadre sono nettamente differenti. Il Granada nelle ultime 5 in Liga ha raccolto 3 pareggi e 2 sconfitte, un bottino magro per gli uomini di Martinez, che con prestazioni non proprio brillanti hanno portato a casa 3 punti, e al momento sono ottavi in classifica. Altra storia per il Napoli che nelle ultime 5 in Serie A ha raccolto ben 3 vittorie e 2 sconfitte, un bottino ben più ricco con ben 12 punti portati a casa e un quinto posto in tasca da condividere con Lazio e Atalanta (che affronterà nel prossimo turno). Nella fase di qualificazione sia i bianco rossi che gli azzurri hanno chiuso il rispettivo girone con 11 punti con 3 vittorie e 2 pareggio; con la sostanziale differenza che il Napoli ha chiuso da primo e il Granada il secondo.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e TV8. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejon, Carlos Neva; Gonalons, Eteki; Yangel Herrera, Montoro, Machis; Molina

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Elmas, Politano, Insigne; Osimhen.