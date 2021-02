De Maggio: “Gattuso ha nettamente sbagliato la gestione Rrahmani, vi spiego perchè”

Il noto giornalista di fede azzurra, Valter De Maggio, nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli, ha avuto modo di parlare del difensore centrale azzurro, Amir Rrahmani. Queste le sue parole: “Non riesco ancora a capire perchè, per far fare due partite da titolare a Rrahmani, Gattuso ha aspettato che sia Koulibaly che Manolas fossero indisponibili! Se il motivo di questa esclusione è che il kosovaro, al Verona, giocava in una difesa a tre, consiglierei a Gattuso di essere chiaro con Giuntoli in sede di calciomercato. In ogni caso, che vi piaccia o no, io stimo molto il tecnico ex Milan ma in questa occasione ha completamente sbagliato. Vi dico un’altra cosa, Rrahmani con la sua nazionale viene sempre schierato nella difesa a quattro con buoni risultati“.