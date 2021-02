De Maggio bacchetta il fratello di Osimhen: “Certe dichiarazioni le fece Wanda Nara, sappiamo come finì”

Poco gradite le dichiarazioni del fratello di Victor Osimhen (clicca qui per l’intervista completa) che, in pratica, ha lamentato a Radio Marte una scarsa assistenza in fase offensiva al numero nove partenopeo.

Non si è lasciata attendere la risposta di Valter De Maggio, conduttore di Radio Kiss Kiss Napoli, che ha ammonito in diretta:

“Dichiarazioni simili mi sembrano inopportune: che senso ha dire una cosa simile dopo che Osimhen è stato fuori per quasi due mesi? Non è ancora in condizione e il Napoli non sta vivendo un momento brillante, mi sembra inutile puntare il dito sui compagni di squadra”.

“Una uscita simile mi ricorda molto quella di Wanda Nara a Tiki Taka, e sappiamo tutti come finì tra l’Inter e Icardi”.