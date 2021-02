TuttoSport: “Italiano ha smentito ogni contatto con il Napoli”

Vincenzo Italiano negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli come successore di Rino Gattuso. L’allenatore ha smentito la notizia dichiarando di avere in testa soltanto lo Spezia.

L’edizione odierna di TuttoSport, si è soffermata sulla semplicità dell’uomo: “Ho un avvocato di fiducia che mi aiuta quando si stilano i contratti, ma non ho un procuratore. Ho in testa soltanto la salvezza con lo Spezia, la stima fa sempre piacere, ma non sono stato contattato da nessuno. La difficolta dell’allenatore è quella di creare empatia con il gruppo: se c’è questo, c’è rispetto e condivisione”