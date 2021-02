Il Napoli perde anche Petagna, terzo giocatore in quarantotto ore dopo Ospina e Lozano e settimo in undici giorni (Covid compreso): distrazione parcellare del retto femorale destro e la prognosi di una decina di giorni. In sintesi niente Granada, andata e ritorno, e neanche Atalanta: l’ idea è che tornerà disponibile per il derby di campionato con il Benevento.

E così, la paradossale squadra degli infortunati azzurri ora ha anche il centravanti di ruolo: Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lozano, Mertens, Petagna. Un elenco ricco e variegato tra infortuni traumatici, muscolari e il virus: c’ è di tutto, davvero