Claudio Onofri, ex calciatore, ha parlato a TMW Radio sugli impegni delle italiane in Europa League, e in particolar modo del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “La rosa del Napoli nei 13-14 è leggermente inferiore a quella di Inter e Juventus, ma Gattuso deve impegnarsi per migliorare questa squadra. L’idea di gioco c’è, ma durante le partite i calciatori non riescono a stare sempre sul pezzo e spesso vengono beffati. Non nascondo, però, che ci siano problemi anche a livello societario”.