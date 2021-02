La Repubblica: “Contro l’Atalanta potrebbe recuperare solo Demme”

L’edizione odierna de “La Repubblica”, si è soffermata sull’emergenza infortuni in casa Napoli: “Si attendono notizie dagli infortunati. Difficile, però, che già contro l’Atalanta molto di loro recuperino. Potrebbe rientrare solo Demme. Hysaj e Petagna prenotano il derby contro il Benevento. Situazione più complicata per quanto riguarda Manolas e Mertens. Il primo è volato in Grecia per qualche giorno. Mentre, Dries, è ancora in Belgio per i problemi alla caviglia: si attende un suo rientro questo weekend”.