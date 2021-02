Sono ore di riflessione per il tecnico del Granada Diego Martinez, che si sta scervellando per capire come invertire il preoccupante trend della sua creatura, alla vigilia della partita più importante della storia del club.

Niente da fare, infatti, per il bomber colombiano Luis Suarez, omonimo dell’ attaccante uruguaiano dell’ Atletico, che a causa di una lesione muscolare ne avrà per almeno 8 settimane. E, col passare delle ore, paiono ridursi a un lumicino anche le possibilità di un recupero lampo per l’ ex Real Madrid, Roberto Soldado, anche lui alle prese con un malanno muscolare. Tutto fa pensare, così, che ancora una volta toccherà all’ eterno Jorge Molina togliere le castagne dal fuoco.