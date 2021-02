Fedele: “Gattuso? Dopo 20 partite ancora non si è capito il suo stile di gioco”

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte: “Non penso che il Napoli possa arrivare in finale di Europa League. È importante partecipare a questa competizione, ma la priorità è il quarto posto. Il problema degli azzurri è che difficilmente hanno giocato bene con squadre più in alto in classifica. A Gattuso gli posso rimproverare che dopo 20 giornate, ancora non è chiaro il suo modo di giocare. Ma, come detto in precedenza, o lo si esonerava dopo il match contro il Verona o si aspetta a fine stagione”.