Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sulla situazione in casa Napoli: “Amo Mertens, ma non capisco perché debba stare in Belgio per curarsi l’infortunio alla caviglia. A Napoli abbiamo ottimi medici. Non riesco a capire perché i calciatori debbano andare nella loro città di origine a fare la riabilitazione”.